9 Aralık koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 217 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 531’e yükseldi.

Bugün toplam 204 bin 411 test yapılırken, 31 bin 712 yeni vaka tespit edilirken, 6 bin 213 yeni hasta tanısı konuldu. Toplam vaka sayısının 558 bin 531 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 245 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 441 bin 515'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 901 olduğu açıklandı.

BAKAN KOCA: GEÇMİŞE DÖNÜK VERİLER AÇIKLANACAK

Bakan Koca tablodaki verilere ilişkin "Ortalama test çalışma süresini numuneden kabul ve onay dahil olmak üzere 9 saate kadar indirmiş durumdayız ve test kapasitemizi de ciddi oranda artırdık. Yarından itibaren de geçmişe dönük, 29 Temmuz'dan itibaren tabloda bugüne kadar olan vaka sayılarının da toplu bir şekilde tablo vermiş olacağız." dedi.