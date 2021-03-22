9. katta sır ölüm! İzne gelen asker ölü bulundu

İstanbul Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde gece saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda birkaç gün önce askerden izne geldiği öğrenilen İdris Ö.'ye telefon ile ulaşamayan yakınları Özdemir Sokak'ta bulunan 14 katlı binanın 9. katındaki daireye gelerek kapıyı çaldı. Dairenin kapısı açılmayınca, yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri dairede İdris Ö.'yü hareketsiz bir halde buldu. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri yaptığı incelemede İdris Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.