9 yaşındaki kıza araç çarptı
Park halindeki araçtan inip yola fırladığı iddia edilen 9 yaşındaki Adalet'e hafif ticari aracın çarptığı anlar kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 18.04.2022, 16:33
Aksaray'a bağlı Eskil ilçesinde sabah saat 10.30 sıralarında bir araç, yol kenarında durdu.
Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki araçtan, iddiaya göre 9 yaşındaki Adalet isimli kız çocuğı fırladı.
65 yaşındaki Mehmet Güç yönetiminde olan hafif ticari araç, park halindeki araçtan inip yola fırladığı öne sürülen Adalet Talaşlı'ya çarptı.
Sağlık durumu iyi
Yaralanan Adalet, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adalet'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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