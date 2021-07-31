98 orman yangınının 88'i kontrol altına alındı!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi.
TÜRKİYE 31.07.2021, 10:21
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki 98 orman yangınının 88'inin kontrol altına alındığını bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana'da 1, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da 2, Osmaniye'de 1 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.
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