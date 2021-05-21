98 yaşındaki kadına sahte parayla zekat verdiler!
Erzurum'da yaşayan 98 yaşındaki Mühibe nineye Ramazan ayında zekat olarak verilen 200 TL sahte çıktı. Paranın sahte olduğunu alışveriş yaptığı sırada öğrenen nine, büyük hayal kırıklığına uğradı. Geçtiğimiz yıl da yardım bahanesiyle dolandırıldığını anlatan Mühine ninenin yaşadıkları yürekleri sızlattı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan 98 yaşındaki Mühibe Bayrak'a geçtiğimiz Ramazan ayında zekat diye verilen 200 TL sahte çıktı. Yaşlı kadın paranın sahte olduğunu ise boya almak için boyacıya gittiğinde öğrendi.
GEÇEN YIL DA PARASI ÇALINMIŞ
Eşini trafik kazasında kaybeden ve çocuğu olmayan, tek başına yaşayan Mühibe ninenin bu hali görenlerin içini sızlattı. Mühibe Bayrak, geçtiğimiz yıl da aynı şekilde evinin soyularak parasının çalındığını anlattı.
YARDIM BAHANESİYLE KANDIRDILAR
Belediye görevlisi olarak yardım etmek için geldiğini söylen şahsın bin 600 lirasını aldığını anlatan Bayrak, "Geçen sene ben kapıda otururken bir tane adam geldi. Bana belediyeden geldiğini ve yaşlılara yardım ettiklerini söyledi. Kendisine bin TL verirsem bana sürekli yardım bağlayacağını söyledi, önce inandım ama sonra vazgeçtim. O sırada da kardeşimin oğlu emekli maaşımı getirdi.
BAYRAM İKRAMİYESİNE GÖZ DİKTİLER
Bayramdan dolayı da ikramiye verdikleri için yüklü bir miktardı. Ben de parayı sedirin üzerine koydum, kaşla göz arası paradan bin 600 TL alıp gitmiş. Geriye de 900 TL bırakmış. Sonra polislere de şikayet ettim ama bulamadılar. İnşallah başkasının başına gelmez" dedi.
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