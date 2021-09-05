A Milli Takımımız, Cebelitarık'ı mağlup etti

Milli Takımımızda Enes Ünal, 4. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

0-0 biten ilk devrenin ardından Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla girdiği pozisyonu iyi değerlendirdi ve 54. dakikada Milli Takımımızı öne geçirdi. Hakan Çalhanoğlu, 65. dakikada ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Kenan Karaman, 83. dakikada attığı golle skoru belirledi.

SIRADAKİ RAKİP HOLLANDA

A Milli Takımımız, bu galibiyetle birlikte puanını 11'e yükseltti ve grup liderliğini korudu. Cebelitarık ise 5. maçında 5. yenilgisini aldı.

Millilerimiz, bir sonraki maçında Hollanda'ya konuk olacak. Bu mücadele 7 Eylül Salı TSİ 21.45'te oynanacak. Cebelitarık ise Norveç deplasmanına gidecek.

Grubumuzdaki diğer maçlarda alınan sonuçlar:

Letonya 0-2 Norveç

Hollanda 4-0 Karadağ