Aba Güreşi Türkiye Birinciliği açılış seremonisi gerçekleştirildi
Okul sporları kapsamında Kahramanmaraş’ta başlayan Geleneksel Spor Dalları Yıldızlar ve Gençler Aba Güreşi Türkiye Birinciliği müsabakalarının açılış seremonisi gerçekleştirildi.
TÜRKİYE 28.05.2022, 17:57 28.05.2022, 19:17
Batıpark güreş sahasında gerçekleştirilen açılışta genç pehlivanlar, hakemler ve antrenörler bayrak yürüyüşü yaparak misafirleri selamladı.
Açılışa Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Şahin Hopur, Kurum Müdürleri ve çok sayıda güreş sever katılım sağladı.
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