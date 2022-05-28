Aba Güreşi Türkiye Birinciliği açılış seremonisi gerçekleştirildi

Batıpark güreş sahasında gerçekleştirilen açılışta genç pehlivanlar, hakemler ve antrenörler bayrak yürüyüşü yaparak misafirleri selamladı.

Açılışa Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Şahin Hopur, Kurum Müdürleri ve çok sayıda güreş sever katılım sağladı.