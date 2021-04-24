ABD Başkanı Biden'ın skandal soykırım sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor

ABD Başkanı Biden'ın skandal "soykırım" sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor. İlk tepkiyi gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Popülizme dayalı açıklamayı reddediyoruz." derken skandal karara Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden peş peşe tepki mesajları geldi.

TÜRKİYE 24.04.2021, 20:03
ABD Başkanı Biden'ın skandal soykırım sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı dünkü telefon görüşmesinde, 1915 olayları için "Soykırım" ifadesini kullanacağının niyetini belli eden ABD Başkanı Joe Biden, "Ermeni soykırımını" resmi olarak tanıyan bir bildiri yayınladı. Açıklamada, "Suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz" ifadesini kullandı.

"KİMSEDEN DERS ALACAK DEĞİLİZ"

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına 'soykırım' demesi üzerine ilk açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Açıklamasında sert bir tepki gösteren Çavuşoğlu, "Sözcükler tarihi değiştiremez. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı ise "ABD Başkanı'nın 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz" sözleriyle tepki verdi.

Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın skandal soykırım sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor

"TARİHSEL GERÇEKLER YALANLARLA DEĞİŞTİRİLEMEZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ardından bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Twitter hesabından sert bir açıklama yapan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "Tarihsel gerçekler, politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemez. Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır! Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır.

"AZİZ MİLLETİMİZE ATILMIŞ BÜYÜK BİR İFTİRADIR"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde "Ermeni Soykırımını" ifadesini kınadığını bildirdi.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanmasını kınıyoruz. Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı'nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir" ifadelerine yer verdi.

"ERMENİ SOYKIRIMI SAFSATASINI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Ermeni terör örgütü ASALA'nın diplomatlarımıza karşı saldırılarına ABD'de Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar'ı 1973'de şehit ederek başladığını hatırlatırız. Türkiye olarak Ermeni Soykırımı safsatasını asla kabul etmiyoruz! Tarihle yüzleşmek istemeyen, politik hesaplaşmalarla hakikate müdahale etmeye çalışanların kirli oyunlarını aziz milletimiz bozmaya ve gerçekleri her zaman olduğu gibi gün yüzüne çıkarmaya devam edecektir."

Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın skandal soykırım sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor

"AÇIKLAMAYI ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ, KINIYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerine Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Açıklamayı tarihten ve hukuki dayanaklardan yoksun bulan Çelik, şunları kaydetti: "ABD Başkanı Biden'ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.

Bize göre bu mesele tarihçilerin ve bilim insanlarının tartışması gereken bir konudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın arşivlerin araştırmacılara açılması ve tarihçilerin vereceği karara uyalım çağrısı da ortadadır. Biden açıklaması tarihsel dayanağı olmayan bir açıklamadır. Bu açıklama, Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmeye çalışan çevrelere destek veren bir açıklama olmuştur. Bu açıklamayı şiddetle reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz."

Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın skandal soykırım sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor

FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay, "Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz. Ermenilerce kurgulanan asılsız iddiaları temel alan ve Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ızdırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur. Gerçekleri görmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır."

Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın skandal soykırım sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor

MHP'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

MHPGenel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya: ABD Başkanı Joe Biden 1915'deki olaylar için "Soykırım" ifadesini kullanmış. Kendinden emin olan Türk Milleti için Biden'ın ne dediğinin bir önemi yoktur. Seçildi diye alkış tutanlar düşünsün.

Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın skandal soykırım sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor

İBRAHİM KALIN DA TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını tekrar eden ABD Başkanının açıklamasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. ABD Başkanına kendi tarihine ve bugününe bakmasını tavsiye ediyoruz." ifadesinde bulundu.

Son Dakika: ABD Başkanı Biden'ın skandal soykırım sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
#Joe Biden #soykırım #Ermeniler #Çavuşoğlu #Ticaret Bakanı Mehmet Muş #AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik #Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay #İbrahim Kalın
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