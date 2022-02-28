ABD, Belarus'taki büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı

ABD, Rusya'ya saldırılar konusunda destek veren Belarus ile ilgili karar aldı.

Dışişleri Bakanlığı, Belarus’taki büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova’daki Büyükelçilik çalışanlarının da “gönüllü” olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.

MİNSK'TEKİ BÜYÜKELÇİLİKLE İLGİLİ KARAR

Bakan Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Minsk'teki büyükelçiliğimizin faaliyetlerini askıya aldı ve Moskova'daki 'acil olmayan' Büyükelçilik çalışanlarımıza ve ailelerine 'gönüllü olarak' ülkeden ayrılma yetkisi verdi." ifadesini kullandı.

ATILAN ADIMLARIN GEREKÇESİ

Washington'ın bu adımlarının, Rusya askeri kuvvetlerinin Ukrayna'ya "sebepsiz ve gerekçesiz saldırılarından" dolayı doğan güvenlik ve emniyet endişelerinden dolayı atıldığını belirten Blinken, "Dışişleri Bakanlığı, yerel güvenlik ortamı ve sağlık durumu çerçevesinde tüm dünyadaki büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızın duruşunu düzenlemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Blinken, ABD vatandaşlarının ve personelinin güvenliği ve emniyetinden başka bir öncelikleri olmadığının altını çizdi.