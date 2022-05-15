ABD'de uçak köprüye düştü

Miami'deki kazada tek motorlu Cessna tipi uçak köprünün üzerine düştü.

Motor gücü azaldığı için irtifa kaybeden uçak, düşerken, köprüde ilerleyen bir araca çarptı.

Haulover Inlet Köprüsü'nde yaşanan kazada olay yerinden duman ve alevler yükseldi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Bir kişi kaza sonrası meydana gelen patlamada hayatını kaybetti, iki kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Uçağın çarptığı araçta bulunan üç kişi de hastanelere sevk edildi. Köprü, bir süreliğine trafiğe çift yönlü kapatıldı.