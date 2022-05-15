ABD'de uçak köprüye düştü
ABD'de içinde 3 kişinin bulunduğu küçük uçak köprüye düştü. Uçak, köprüdeki bir araca çarparak alev aldı, bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.
TÜRKİYE 15.05.2022, 17:01
Miami'deki kazada tek motorlu Cessna tipi uçak köprünün üzerine düştü.
Motor gücü azaldığı için irtifa kaybeden uçak, düşerken, köprüde ilerleyen bir araca çarptı.
Haulover Inlet Köprüsü'nde yaşanan kazada olay yerinden duman ve alevler yükseldi.
Yaralılar hastaneye sevk edildi
Bir kişi kaza sonrası meydana gelen patlamada hayatını kaybetti, iki kişi de yaralı olarak kurtuldu.
Uçağın çarptığı araçta bulunan üç kişi de hastanelere sevk edildi. Köprü, bir süreliğine trafiğe çift yönlü kapatıldı.
Namaz Vakti 15 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Beşiktaş
|37
|58
|6. Alanyaspor
|36
|58
|7. Karagümrük
|36
|56
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|36
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
|48
|11. Crystal Palace
|36
|45
|12. Aston Villa
|36
|44
|13. Brentford
|36
|43
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|35
|36
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|36
|84
|2. Barcelona
|36
|72
|3. Atletico Madrid
|36
|67
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Real Betis
|36
|61
|6. Real Sociedad
|36
|59
|7. Villarreal
|36
|56
|8. Athletic Bilbao
|36
|52
|9. Osasuna
|36
|47
|10. Valencia
|37
|45
|11. Celta Vigo
|36
|43
|12. Rayo Vallecano
|36
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Elche
|36
|39
|15. Getafe
|36
|38
|16. Granada
|36
|37
|17. Cadiz
|36
|35
|18. Mallorca
|36
|33
|19. Deportivo Alaves
|36
|31
|20. Levante
|36
|29