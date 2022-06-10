ABD'de yıllık enflasyon 40 yılın zirvesine ulaştı

ABD'den gelen veriler doların gücü üzerinde etki oluşturuyor. Bu nedenle ABD enflasyonu, küresel piyasaların odağında haftanın en önemli verisi olarak takip ediliyordu.

ABD'de enflasyon beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de yıllık TÜFE için mayıs ayındaki beklenti yüzde 8,3 düzeylerindeyken, açıklanan veri bu oranın üzerinde bir değer olan yüzde 8,6 olarak kaydedildi.

Aylık TÜFE mayıs ayında yüzde 1 olurken, burada da beklenti yüzde 0,7 olarak saptanmıştı.

Enflasyon üzerinde yüksek enerji ve gıda fiyatları riski sürüyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, daha önce enflasyonun, en çok odaklandığı konu olduğunu vurgulayarak, bu konuda yüksek enerji ve gıda fiyatları risklerine dikkati çekmişti.

ABD enflasyonu mayıs ayında yeni zirvesini gördü

ABD enflasyonu, nisan ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşirken; mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti. Bugün açıklanan veri ile yüzde 8,6'e yükseldi ve böylece yeni zirvesine ulaştı.

Gözler Fed'in kararına çevrildi

ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikasının hızı konusunda belirleyici rol oynuyor. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı ise 14-15 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Piyasalar bu toplantıdan 50 baz puanlık faiz artışı bekliyor. Tüm dünya, Piyasa Komitesi toplantısı sonrası verilecek mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları takip edilecek