ABD'de yüzlerce ev kül oldu
Eyalette etkisini sürdüren yangınlar nedeniyle yaklaşık 600 ev hasar gördü. Otel ve alışveriş merkezi de kullanılamaz hale geldi.
Daha önce geniş çaplı orman yangınlarına karşı mücadele verilen ABD'de yine benzer görüntüler ortaya çıktı.
Colorado eyaletine bağlı Boulder County’de yangın, dün sabah saatlerinde başladı.
ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE EVLERİ SARDI
Saatte 169 kilometre hıza varan rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine ulaşan yangında, yaklaşık 600 ev, bir otel ve bir alışveriş merkezi kül oldu.
Yangın nedeniyle 1’i itfaiye memuru 6 kişi yaralandı. Louisville ve Superior şehirlerinde yaklaşık 34 bin kişi tahliye edildi.
DEVRİLEN ELEKTRİK DİREĞİ YANGIN ÇIKARDI
Çok farklı noktalara yayılan yangınların bir kısmının rüzgarın etkisi ile devrilen elektrik direklerinden kaynaklandığı belirtiliyor
Bilim insanları, aşırı kuru ve rüzgarlı havaların iklim değişikliğinin bir yansıması olduğunu ve yangınlarla mücadeleyi zorlaştırdığını düşünüyor.
Öte yandan eyalet genelinde, kış yağışlarının da mevsim normallerinin altında kaldığı biliniyor.
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|P
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|11
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|19
|11
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|19
|10
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|1. Real Madrid
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|46
|2. Sevilla
|18
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