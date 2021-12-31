ABD'de yüzlerce ev kül oldu

Daha önce geniş çaplı orman yangınlarına karşı mücadele verilen ABD'de yine benzer görüntüler ortaya çıktı.

Colorado eyaletine bağlı Boulder County’de yangın, dün sabah saatlerinde başladı.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE EVLERİ SARDI

Saatte 169 kilometre hıza varan rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine ulaşan yangında, yaklaşık 600 ev, bir otel ve bir alışveriş merkezi kül oldu.

Yangın nedeniyle 1’i itfaiye memuru 6 kişi yaralandı. Louisville ve Superior şehirlerinde yaklaşık 34 bin kişi tahliye edildi.

DEVRİLEN ELEKTRİK DİREĞİ YANGIN ÇIKARDI

Çok farklı noktalara yayılan yangınların bir kısmının rüzgarın etkisi ile devrilen elektrik direklerinden kaynaklandığı belirtiliyor

Bilim insanları, aşırı kuru ve rüzgarlı havaların iklim değişikliğinin bir yansıması olduğunu ve yangınlarla mücadeleyi zorlaştırdığını düşünüyor.

Öte yandan eyalet genelinde, kış yağışlarının da mevsim normallerinin altında kaldığı biliniyor.