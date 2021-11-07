ABD’de polisten kaçan şoför, köprüden atladı
Polisin durdurmaya çalıştığı minibüs şoförü, kaçarak kaza yaptı ve köprüden atladı. Sahil güvenlik tarafından yakalanan şüphelinin kaçışını polis helikopteri görüntüledi.
TÜRKİYE 07.11.2021, 16:34
ABD’nin Florida eyaletinde polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs şoförü, çalıntı araçla polisten kaçamaya başladı.
Edison Köprüsü üzerine gelen ve adının Bryan Gray olduğu öğrenilen şüpheli, köprünün üstünde aşırı süratten dolayı kaza yaptı.
KÖPRÜDEN ATLADI
Kazanın ardından aracından çıkan Gray, köprünün üstünden atladı.
Yüzerek kaçmaya çalışan Gray, sahil güvenlik tarafından yakalandı.
“HAPİSHANEYE DALIŞ”
O anları, polis helikopteri saniye saniye görüntüledi.
Yetkililer, görüntüleri “Hapishaneye dalış” başlığıyla paylaştı.
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