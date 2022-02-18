Aç kalan tilki şehir merkezinde markete girdi!
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aç kalan tilkinin şehir merkezine inerek markete girmesi şaşkınlığa neden oldu.
TÜRKİYE 18.02.2022, 20:41 18.02.2022, 20:47
Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşanan olayda, aç kaldığı tahmin edilen bir Tilki, kapısı açık olan markete girdi. Bir anda neye uğradığını şaşıran market işletmecisi, şaşkınlığını üzerinden atar atmaz cep telefonuna sarıldı.
Oldukça şaşıran gencin o anları kayda alarak "Markete tilki girdiği, ona hoşt mu diyeceğiz ne diyeceğiz?” sözleriyle şaşkınlığı kameraya yansıdı.
Marketin güvenlik kamerasına da yansıyan olaya tanıklık eden market işletmecisi Emir Baş, “Kasada oturup telefonla oynuyordum.
Biranda kapıdan girenin tilki olduğunu görünce hemen arkadaşlarıma atmak için kayda aldım. İçerde biraz oyalandıktan sonra hemen çıkıp gitti. Hayatımda yaban hayvanı yakından görmemiştim. Çok şaşırdım” dedi.
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