Acı haberler Hatay ve Suriye’den geldi!

Zeytin Dalı Harekât bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda da 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı açıklandı.

Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz ile Hatay'da kaza sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuşlar Necati Yatkak ve Halit Altun, Hatay havalimanında düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

kazada şehit olan Uzman Çavuş Halit Altun, Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şenköy Mahallesi Ulucami önünde düzenlenen törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü, Arapça ağıt yaktı.

Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından aile mezarlığında defnedildi.

Kazada şehit olan Uzman Çavuş Necati Yatkak’ın ise memleketi Afyonkarahisar’da gözyaşları arasında toprağa verildi

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın cenazesi de memleketi Aksaray'da defnedildi.

şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehit Sarılmaz'ın naaşı, Ihlara beldesi mezarlığına defnedildi.