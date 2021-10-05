Açık bilette '12 saat önce' şartı kaldırıldı

Daha önce otobüs biletinin açık bilete çevrilmesi için kalkıştan 12 saat önce başvuru yapılması gerekiyordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu kuralda değişikliğe gitti. Son düzenleme ile otobüsle yolculuk yapacaklar biletlerini sefer başlayana kadar değiştirebilecek.

Açık biletin süresi de belli oldu

Düzenleme koronavirüs önlemleri dolayısıyla otobüs yolculuğu yapacakların mağduriyet yaşamaması için yapıldı.

Aşı veya PCR şartlarını yerine getiremediği için yola çıkamayacaklar, sefer başlayıncaya kadar talepte bulunmaları halinde otobüs biletlerini açık bilete çevirebilecek.

Açık biletin geçerlilik süresi ise 6 ay belirlendi.