"Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" dedi, gözaltına alındı
Bodrum'un en kalabalık caddeleri arasında bulunan İzzet Baysal Caddesi'nde maskesiz gezen bir kadın, polis tarafından durduruldu. Polisin yönelttiği, "Neden maske takmıyorsunuz" sorusuna, "Açık alanda maske takmayı saçma buluyorum" cevabını veren kadın, önce ceza yedi sonrasında yine maske takmaması üzerine gözaltına alındı.
Bolu'da kentin en işlek caddesinde maske takmayı reddeden ve polis ekiplerine, "Açık havada maske takmayı saçmYaz aylarıyla birlikte dolup taşan Bodrum'un en işlek caddeleri arasında yer alan İzzet Baysal Caddesi üzerinde maskesiz yürüyüş yapan Hülya G. isimli kadın, rutin uygulama gerçekleştiren polislerin denetimine takıldı. Polis ekipleri, kadına neden maske takmadığını sordu. Bunun üzerine "Açık havada maske takmak saçma geliyor" cevabı alan polis ekipleri, kadına 799 lira cezai işlem uyguladı.
ISRARLA MASKE TAKMAYINCA GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, yapılan işlemin ardından Hülya G.'den yeniden maske takmasını istedi. Maske takmamakta ısrar eden kadın, "Ben açık havada maske takmanın gerekliliğine inanmıyorum. Bana da bu nasipse Allah'ın dilediği olur. Demek ki bu olması gerekiyormuş" dedi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen maske takmayan Hülya G., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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