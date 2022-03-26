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Acıkma duygusunu yitiren gence tanı konulamadı

23 yaşındaki Serhat Saltık, yaklaşık 1 yıl önce açlık duygusunu kaybetmeye başladı. Saltık, tanı konulamayan hastalığı nedeniyle eğitim hayatını da yarıda bırakmak zorunda kaldı.

TÜRKİYE 26.03.2022, 12:52
Acıkma duygusunu yitiren gence tanı konulamadı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Serhat Saltık, açlık duygusunu kaybedince birçok doktora başvurdu.

Doktorlar, Saltık’a daha önce böyle bir rahatsızlıkla karşılaşmadıklarını, durumun tıp kitaplarında dahi yazmadığını söyledi.

Bir süre sonra kilo kaybı yaşamaya başlayan Saltık, iştahsızlık problemini başka bir doktora anlatmasıyla mama şeklinde besinlerle hayata tutunmaya çalıştı.

TANI KONULAMADI

Tanı konulamayan bir hastalığa yakalanan Saltık'tan, cerrahi operasyon yapılarak vücudunda biyopsi yapılarak doku örneği alındı.

Doktorlara başvurmaya devam eden Saltık, bir an önce sağlığına kavuşmak ve yarıda bıraktığı eğitimine devam etmek istediğini belirtti.

ACIKMA FONKSİYONUNU YAŞAMAMAYA BAŞLADIM”

İstanbul’da matematik öğretmenliği okuyan ve tanı konulamayan hastalığına çare bulmak için Türkiye’de birçok doktora giden Serhat Saltık, eğitimini yarıda bıraktığını, ailesinin yanına döndüğünü, evde zorunlu olarak tükettiği besinlerden kurtulmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir anda acıkma ve iştahımı kaybetme ile başladı. Doğal olarak her insanın her gün yaşamış olduğu acıkma fonksiyonunu yaşamamaya başladım. Bu süreç giderek arttı, ilk başlarda belirli bir süre gidip tekrar geri geliyordu. Sonrasında ise daha uzun gidip geri geliyordu. Bu şekilde ilerlerken artık tamamen acıkmamaya başladım. Yaklaşık olarak bir yılı buluyor.

Denizli’de acıkma duygusunu yitiren gence tanı konulamadı #2

 

“HAYATTA KALMAK İÇİN ZORLAYARAK EKMEK VE SU TÜKETİYORUM”

Doktorların vermiş olduğu besleyici besin içerikli mamalar var onlarla beslenmeye çalışıyorum. Bir de zoraki olarak hayatta kalmak için zorlayarak ekmek ve su tüketiyorum.

“OKULUMU DONDURDUM VE EĞİTİMİME ARA VERDİM”

Doktorların bana verdikleri cevaplar şu şekilde oldu, ‘Şu ana kadar ne tıp kitaplarında biz bu şekilde bir şey okuduk ne de doktorluk hayatımız boyunca bu şekilde bir vakaya rast geldik. Gerçekten biz de çok şaşkınız’ dediler. Hastalığım çok ilerleyince sürekli doktorlara gitmem gerekince şehir şehir, hastane hastane doktor gezmeye başladım. Bu sebeple eğitimime devam edemeyip okulumu dondurdum ve eğitimime ara verdim. Buradan doktorlara sesleniyorum, ellerinden bir şey geliyorsa beni bu durumdan kurtarabileceklerine inanıyorlarsa lütfen ellerimden tutsunlar, bana bir çıkış yolu göstersinler. Bana yardım eli uzatılırsa çok sevinirim.”

Denizli’de acıkma duygusunu yitiren gence tanı konulamadı #3

#Acıkma #duygu #tanı
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