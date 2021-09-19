Acil serviste çalışan doktor darbedildi

Isparta Şehir Hastanesinde Acil Servisinde görev yapan Dr. Baki Ünlü, bir hasta yakını tarafından darbedildi.

Olay sonrası rapor alan Dr. Ünlü, saldırgandan şikayetçi oldu.

"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınıyoruz"

Hastane Başhekimi Feridun Ruşen Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadıklarını belirtti.

Yasal sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Keskin, "Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman yanında olduğunuzu da söylemek istiyoruz" ifadesini kullandı.

O anlar kameraya yansıdı

Öte yandan olay anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, odadan hastane koridoruna çıkan bir hasta yakınının, Dr. Baki Ünlü'ye yumruk atması ve güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmesi yer alıyor.