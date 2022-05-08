''Acil telefon etmem gerekiyor'' diyen hırsız telefonu çaldı
İstanbul'da bir kişi yakınını araması gerektiğini söyleyerek yabancı turistin cep telefonunu çaldı.
TÜRKİYE 08.05.2022, 16:33
İstanbul'un Şişli ilçesinde T.B. yaklaştığı Ukrayna uyruklu kadına, yakınını acil arayacağını söyleyerek telefonunu kullanmak istedi.
Turistin telefonunu vermesi üzerine şüpheli, bir numara çevirerek telefonla konuşmaya başladı.
T.B., bir süre telefonla konuştuktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.
Telefonu çalınan A.P. isimli kadın, durumu polise haber verdi.
Polis, kadının verdiği eşkal doğrultusunda şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Şüphelinin üzerinde bulunan cep telefonu ise yabancı turiste teslim edildi.
Namaz Vakti 08 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|71
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|54
|8. Adana Demirspor
|36
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|83
|2. M.City
|35
|86
|3. Chelsea
|35
|67
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|35
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Crystal Palace
|35
|44
|11. Aston Villa
|34
|43
|12. Brentford
|36
|43
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Leicester City
|34
|42
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|34
|35
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|35
|34
|19. Watford
|35
|22
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|35
|69
|3. Sevilla
|35
|65
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|35
|58
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|35
|53
|8. Athletic Bilbao
|35
|52
|9. Osasuna
|35
|46
|10. Valencia
|35
|44
|11. Celta Vigo
|35
|43
|12. Rayo Vallecano
|35
|42
|13. Elche
|35
|39
|14. Espanyol
|35
|40
|15. Getafe
|35
|37
|16. Cadiz
|35
|35
|17. Granada
|35
|34
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Levante
|35
|29
|20. Deportivo Alaves
|35
|28