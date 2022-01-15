Açım, dedi açgözlü çıktı!

AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Adıyaman İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Ünal’ın yaptığı konuşma esnasında salonda bulunan bir kişi “Açım” diye bağırdı.

Konuşmasının ardından Ünal, söz konusu kişi ile görüşüp derdini dinlerken gerçek ortaya çıktı.100 koyunu olan, devletten hibe desteği aynı zamanda belediyeden maddi destek alan ve sonrasında yalanla provokasyon yapan vatandaşa bile zaman ayırarak onu dinleyen Ünal,

sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu ses hakikatin ve milletin sesi değil. Çiftliği olan, bir kısmını devletin hibe desteği ile aldığı 100 koyunu varmış. Adıyaman belediyesinden de maddi destek almış bir vatandaşımız.

Toplantı sonrası kendisini dinledim. Bu bilgileri o verdi. Hakikat kazanacak, siz kaybedeceksiniz.”