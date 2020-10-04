Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı
Mersin'de yaşları 18'den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan acımasız baba, gözaltına alındı.
TÜRKİYE 04.10.2020, 14:11
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Mersin'in Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y. o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
ÇOCUKLAR, DEVLETE EMANET
Baba Halil Y. evinde gözaltına alındı. Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y'yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti. Gözaltına alınan baba Halil Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
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