Acımasız kadın hamile kediyi dövdü
Bir spor salonunun bahçesinde uyuyan hamile kediye sokaktan geçen bir kadın saldırdı. Kediye bir anda sertçe vuran ve uzaklaşan acımasız kadın, korkuyla yerinden fırlayan kedinin yanına tekrar gelerek bu sefer de elindeki çantayı hayvanın üzerine fırlattı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülere sosyal medya kullanıcıları da büyük tepki gösterdi.
TÜRKİYE 17.03.2021, 09:40
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir spor salonunun bahçesinde iş yeri çalışanlarının beslediği hamile kedi, uyuduğu sırada kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının uyuyan kediye sessizce yaklaşarak bir anda sertçe vurduğu ve uzaklaştığı görüldü.
HIRSINI ALAMADI ÇANTA FIRLATTI
Acımasız kadın, korkuyla yerinden fırlayan kedinin yanına tekrar gelerek bu sefer de elindeki çantayı hayvanın üzerine fırlattı. Çantanın kendisine geldiğini fark eden talihsiz kedi, korkulukların arasından kaçarak canını zor kurtardı.
GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülere sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.
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