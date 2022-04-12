Adalet Bakanı Bozdağ'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
TÜRKİYE 12.04.2022, 15:51
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin" ifadelerine yer verdi.
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