Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atladı!

Bakırköy Adliyesi'nde bir memur olduğu öne sürülen 38 yaşındaki bir adam, binanın 7. katından beton zemine atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adliyeden ilk görüntüler: