Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atladı!
R.E.Y. isimli 38 yaşında bir memur, 7. kattan aşağı atladı. Betona düşen kişi hayatını kaybederken adliyede önlemler artırıldı. Öte yandan intihara ilişkin incelemeler devam ediyor.
TÜRKİYE 30.03.2021, 14:43 30.03.2021, 14:53
Bakırköy Adliyesi'nde bir memur olduğu öne sürülen 38 yaşındaki bir adam, binanın 7. katından beton zemine atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adliyeden ilk görüntüler:
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