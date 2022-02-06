Adana'da 15 bin 690 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte içki üreten ve kaçakçılık yapan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Adreslere düzenleyen operasyonda ekipler, 655 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 15 paket alkol kiti ile kaçak 15 bin 690 litre akaryakıt ele geçirdi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.