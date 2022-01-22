Adana'da 1540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 1540 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.
TÜRKİYE 22.01.2022, 10:04
Adana'da, polis ekipleri, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili çalışma kapsamında bir şüpheliyi takibe aldı.
Ekip, zanlının kullandığı kamyoneti şehir merkezinde durdurup aradı.
Araçta 1540 litre kaçak akaryakıt bulundu, sürücü gözaltına alındı.
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