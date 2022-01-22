Adana'da 1540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da, polis ekipleri, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili çalışma kapsamında bir şüpheliyi takibe aldı.

Ekip, zanlının kullandığı kamyoneti şehir merkezinde durdurup aradı.

Araçta 1540 litre kaçak akaryakıt bulundu, sürücü gözaltına alındı.