Adana'da 64 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 26.10.2021, 10:10
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir madeni yağ geri dönüşüm tesisinde kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, 64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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