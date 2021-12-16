Adana'da ağaç, evlerin üzerine devrildi

Adana'da kavak ağacı, iki evin üzerine devrilerek hasara neden oldu.

Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki tek katlı iki evin üzerine ağaç devrildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

BÜYÜK HASAR YAŞANDI

İki evin damına devrilen ağaç, büyük çaplı hasara yol açtı. Bu sırada olay yerinde bulunanlar, enkazın altında mahsur kaldığını fark ettikleri "Karamel" isimli köpeği bulunduğu yerden çıkarttı.

Ev sahiplerinden Bayram Avcılar, uyudukları sırada büyük bir ses duyduklarını söyledi.

"OTOBÜS KAZA YAPTI ZANNETTİM"

Sesin ne olduğunu anlamakta zorluk çektiğini belirten Avcılar, "Biz evde çocuklarla birlikte dört kişi kalıyoruz. Kamyon, otobüs kaza yaptı zannettim. O sesle yataktan kalktım. Kendime geldiğimde ağacın evin üzerine devrildiğini fark ettim. Çocuklar hep ağlıyorlardı korkudan. Köpeğim yan tarafta, fazla eşyayı koyduğum yerdeydi. Onu zor çıkarttık yıkılan yerin altından. Eşyalarımız hep zarar gördü. Hiçbir şeyimiz kalmadı." diye konuştu.

"13 KİŞİ AYNI EVDE KALIYORUZ"

Ev sahibi Melahat Avcılar da daha önce yetkililere devrilen ağacın kesilmesi için bilgi verdiklerini dile getirerek, "Ben, torunlarımla 13 kişi aynı evde yaşıyoruz. Gece yatarken evin içine sanki 10 tır girmiş gibi bir ses geldi. Çocuklar kafasını korkudan yorganın altına sakladı. Çıkamadılar yorganın altından. Evlerimizde büyük hasar meydana geldi." ifadelerini kullandı.