Adana'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2'si kardeş 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 28.04.2022, 21:01
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir otobüs durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada, kardeşler Nihat ve Berat Ç. ile Fetih Z. ve Mert A. çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
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