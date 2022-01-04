Adana'da elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir binanın çatısında çalıştıkları esnada yüksek gerilime kapılan 2 işçi yaralandı.
TÜRKİYE 04.01.2022, 22:06
Güneşli Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın damında çalışan demir ustaları Ali Marangoz ile ismi öğrenilemeyen işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Yaralı işçiler Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Marangoz'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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