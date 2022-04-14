Adana'da hayvan satış ilanıyla dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Adana polisi, internetten köpek satışı ilanı vererek 30 ilde 52 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen bir çetenin peşine düştü.

Çalışmalar kapsamında 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Tüm şüpheliler yakalandı

Operasyonda suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen C.A'nın da arasında bulunduğu biri kadın 14 zanlı yakalandı. Adreslerde çok sayıda sahte kimlikle telefon hatları ve dijital materyal ele geçirildi. C.A'nın benzer suçlardan 38 yıl hapis cezasıyla arandıkları öğrenildi.

Ödemeleri alıp hayvanları ulaştırmadılar

AA'nın haberine göre; suç örgütü üyelerinin, sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla köpek satışı ilanı verip banka hesaplarına paranın yatırılmasını sağladıktan sonra alıcılarla irtibatı kestikleri öne sürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.