Adana'da kıraathanede silahlı kavga: 3 yaralı

Tellidere Mahallesi'nde bulunan kıraathanede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi tabancayla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3 şüpheli gözaltında

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan tespit etti.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca ele geçirildi.

Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.