Adana'da korkunç haber: Su kuyusunda 4 kişi yaşamını yitirdi

Olay, öğleden sonra Salbaş Mahallesi Bozcalar mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, su çıkarmak için kuyu kazan bir kişi, metan gazından etkilendi. Onu kurtarmaya çalışan 1'i kadın 3 kişi daha kuyuya girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.