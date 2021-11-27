Adana'da marketteki silahlı saldırı
Adana’da bir market sahibine iş yerinde silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
TÜRKİYE 27.11.2021, 21:25
9 Kasım günü saat 18.30 sıralarında, Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf, iş yerindeki malzemeleri raflara dizerken kimliği belirsiz maskeli bir kişi dükkana girip Yakup Kayalı’ya tabancayla ateş açıp kaçtı.
KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNDEN ATEŞ AÇTI
Yusuf Kayalı da tabancasını çekip kaçan şüphelinin peşinden ateş etti. Kolundan hafif yaralanan Yakup Kayalı, götürüldüğü hastanede tedavi oldu.
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