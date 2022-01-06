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Adana'da öldü denilen bebek yaşam mücadelesini sürdürüyor

Adana'da 'öldü' denilerek kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan ve tedavi altına alınan bebek için hastaneden anne sütü istendi.

TÜRKİYE 06.01.2022, 22:42
Adana'da öldü denilen bebek yaşam mücadelesini sürdürüyor

Adana'da 'öldü' denilen bebeğin, yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesi 5'inci gününde devam ediyor.

Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert (32), 27 Aralık’ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Bir süre tedavi olan Melek Sert, 30 Aralık’ta taburcu oldu.

31 Aralık’ta yeniden rahatsızlanarak Seyhan Devlet Hastanesi'nin Marsa ek hizmet binasına kaldırılan Melek Sert'in durumu, 2 Ocak'ta saat 12.30 sıralarında ağırlaştı. Düşük yaptığı söylenen Sert'in karnındaki 5 aylık bebek, normal doğum yoluyla alındı. 2 çocuk annesi Melek ile Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle yıkıldı. 5 aylık erkek bebek, ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra çifte teslim edildi.

TOPRAĞA VERİLECEĞİ MEZARLIĞA GİDERKEN AĞLADI

Bebeğinin cenazesini, mezarını kazdırdıkları Herekli Mahallesi Mezarlığı’na otomobille götüren Hasan Sert, yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını görüp ağladığını duyan Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

YAŞAM SAVAŞINDA 5'İNCİ GÜN

Bebeğin yoğun bakım servisindeki kuvözde yaşam mücadelesi 5'inci gününde sürüyor. Melek -Hasan Sert çifti, bugün Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek kuvözdeki bebekleri hakkında bilgi aldı.

"İLERLEYEN HAFTALARDA KİLO ALMAYA BAŞLAYACAĞINI SÖYLEDİLER"

Bebeğinin durumu hakkında bilgi veren Hasan Sert, tüm Türkiye'den dua beklediklerini kaydederek, "Dün ziyaret ettiğimizde uyanıktı, hareketlerini görüyorduk, bugün ise uyuyordu. Hastane bizden anne sütü istedi. Çok güzel bir haber oldu bizim için. Daha çok umutlandık. Seviniyorum şu anda. İlk günden beri diyorum, savaşıyor bu çocuk. Savaştığı için bugünlere geldi. Doktor da diyor, ben de diyorum, mucize bu olay. İnşallah Yaradan verdi o canı, inşallah da sağlıklı şekilde kucağımıza almayı nasip eder. Anne sütünü verdik bugün. Doktorlar durumunun aynı olduğunu söylüyor. Biraz enfeksiyon varmış. Anne karnındaki ödemi atmaya başlamış, 380 grama düşmüş ağırlığı. İlerleyen haftalarda kilo almaya başlayacağını söylediler. Bugün süt istedikleri için 'çocuğum dünyaya geldi' diyorum. Öldüğünün söylediği ilk günü unutmaya çalışıyorum. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Herkesin duasını istiyoruz." diye konuştu.

#Adana #oldu #bebek
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