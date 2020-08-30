Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Adana'nın Karaisalı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
TÜRKİYE 30.08.2020, 20:41
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Yerköprü mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine ilk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ve iş makinesi ile 2 helikopter bölgeye yönlendirildi.
Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verilen yangın, bölgeye sevk edilen 40 arazöz ve iş makineleriyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Öte yandan iki noktada süren yangına, bölgenin sarp olması nedeniyle ekiplerin zorlukla müdahale ettiği öğrenildi.
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