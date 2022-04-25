Adana'da otel yangını
Adana'nın Karataş ilçesinde bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
TÜRKİYE 25.04.2022, 19:04
Yeni Mahalle Orman Caddesi'nde Öyküm Butik Otel'de yangın çıktı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz ile Belediye Başkanı Necip Topuz olay yerinde incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.
Yangın sırasında otelde kalan veya çalışan kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Yangının kundaklanma sonucu çıktığı ihtimali üzerine duruluyor.
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