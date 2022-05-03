Adana'da otobüs, yol çökünce göle devrildi

Mustafa Talan yönetimindeki boş halk otobüsü, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde seyir halindeyken, yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Özel halk otobüsü, yolun çökmesi sonucu Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi.

Piknik yapmak için bölgeye gittiği öğrenilen ve kazada yara almayan Talan, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Otobüs, çekiciyle, devrildiği bölgeden çıkarıldı.