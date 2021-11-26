Adana'da PKK/KCK operasyonu
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerine destek verdiği tespit edilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti çeşitli adreslere yapılan baskında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 26.11.2021, 09:24
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda örgüt adına faaliyette bulunduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen kişilerin adresleri tespit edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen 17 kişinin evlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, buralarda aramalar yaptı.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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