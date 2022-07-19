Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Adana'da hırsızlık vakası sebebiyle meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ölürken 2 kişi ise yaralandı.
TÜRKİYE 19.07.2022, 22:51
Adana'da Kozan'a bağlı Bağözü Mahallesi'nde, ekili bahçeden harnup hırsızlığı yapan 3 kişiyi yakalayan bahçe sahipleri duruma müdahale etti.
Sihalı çatışma yaşandı
Burada yaşanan tartışma sonrasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Silahlı kavgada Muhammed Şahin (36), amca çocukları Kadir Kızıldağ (18 ) ve Kadir Kızıldağ yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Olayı gerçekleştiren kişiler olay yerinden hızlı bir şekilde kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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