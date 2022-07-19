Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da Kozan'a bağlı Bağözü Mahallesi'nde, ekili bahçeden harnup hırsızlığı yapan 3 kişiyi yakalayan bahçe sahipleri duruma müdahale etti.

Sihalı çatışma yaşandı

Burada yaşanan tartışma sonrasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Silahlı kavgada Muhammed Şahin (36), amca çocukları Kadir Kızıldağ (18 ) ve Kadir Kızıldağ yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olayı gerçekleştiren kişiler olay yerinden hızlı bir şekilde kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.