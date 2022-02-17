Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Adana'nın Seyhan ilçesinde ATM'de sıra bekleyen bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.
TÜRKİYE 17.02.2022, 19:26
Adana'nın Seyhan ilçesinde ATM'de sıra bekleyen F.G.'ye, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi.
Çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Yaralanan F.G., hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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