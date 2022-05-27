Adana'da silahlı saldırı: Ağabeyime namussuzluk yaptı vurdum

Adana'nın Seyhan ilçesinde sıradışı bir olay daha yaşandı.

Çınarlı Mahallesi'ndeki kafede çalışan Elif E. (28) işe eşi Ramazan E. (29) bir süre boyunca anlaşmazlık yaşadı.

Ramazan E.'nin mahalleden arkadaşı olan Mahmut Çağlar ise Elif E.'nin çalıştığı kafeye geldi. Çağlar ile Elif E. burada tartışmaya başladı.

Olaya Elif E.'nin patronu Orhan K. de karışınca kavga kaçınılmaz oldu.

Kadını ve patronunun ayaklarına sıktı

Belinden çıkardığı tabancayla Elif E.'yi bacağından, Orhan K.'yi ise ayağından vuran Çağlar, kaçtı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleden geçip çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"Saldırıyı eşim yaptırdı"

Elif E., silahlı saldırıyı eşi Ramazan E.'nin yaptırdığını öne sürdü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Çağlar'ı saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına aldı.

Saldırgandan akılalmaz ifade

Polis merkezine götürülen Çağlar'ın ifadesinde, "Mahalleden ağabeyime namussuzluk yaptığı için Elif'i vurdum" dediği öğrenildi.

Zanlı tutuklandı, ağabeyi aranıyor

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Çağlar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Polis, silahlı saldırıyı azmettirdiği öne sürülen Ramazan E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Mahmut Çağlar'ın, Adana'da çekilen ve sosyal medyada yayınlanan 'Sıfır Bir' dizisinde rol aldığını öğrenildi.