Adana'da silahlı saldırı!

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde, saat 11.30 sıralarında Elif Erdem (22) isimli bir kadın, sokakta yürürken kendisini motosikletle takip eden 2 kişiyi fark edip kaçmaya çalıştı.

Erdem, koşarak bir evin bahçesine girdi. Motosikletten inen şüphelilerden biri, bahçeye girip, Elif Erdem’e tabancayla ateş etti.

KURŞUN, KASIĞINA İSABET ETTİ

Kasığına kurşun isabet eden Erdem kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler motosikletle kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Elif Erdem, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.