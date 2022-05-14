Adana'da şüpheli polisten kaçmak isterken ayağını kırdı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik ve mala zarar verme, hakaret suçlarından elde etme suçlarını işleyen 42 yaşındaki M.A.B'yi, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu deşifre etti.

Eş zamanlı operasyon yapıldı

Polis ekipleri şüphelinin Sarıçam ilçesi Dağlı Mahallesi'nde çiftliği ile Yüreğir'deki evine eş zamanlı baskın yaptı. Şüpheli M.A.B. polisleri görünce 2'nci kattaki evinin balkondan atlayıp kaçmak istedi. Atladığı sırada ayağı kırılan şüpheli kaçamayarak yakalandı.

Çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

Gözaltına alınan M.A.B., tedavisi için hastaneye götürüldü. Evde yapılan aramada 10 kilo 650 gram esrar ve 1 tabanca ele geçirildi. Çiftlik evinde ise bahçede odunluktaki sandığın içine gizlenen 10 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 mermi ve 720 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Polis suça karışmış diğer şüphelilerin yakalanması için tahkikat başlattı.