Adana'da tartıştığı kardeşini pompalı tüfekler öldürdü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE 04.09.2021, 08:09
Adana'da tartıştığı kardeşini pompalı tüfekler öldürdü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan C.Ö. ile K.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURDU, BABASINI YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö. kardeşi C.Ö'yü pompalı tüfekle vurdu.

Kavgayı ayırmak için müdahale eden baba A.Ö. ise başından yaralandı.

YARALI KARDEŞ KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan çevredekiler, Polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.Ö. ve A.Ö'yü bölgedeki özel bir hastaneye kaldırdı. C.Ö. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi K.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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