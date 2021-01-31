Adana'da üşüyen çocuğa montunu veren polis, o anları anlattı

Uygulama noktasından bisikletle geçen çocuğa montunu veren polis memuru, sosyal medyada yayılan fotoğrafın ardından konuştu. Polis, üşüdüğünü gördüğü için montunu çocuğa verdiğini söyledi.

TÜRKİYE 31.01.2021, 01:43
Adana'da üşüyen çocuğa montunu veren polis, o anları anlattı

Adana'daki Eski Müze kavşağında perşembe günü uygulama yapan polis ekipleri, karşı şeritten bisikletiyle kaldırımda ilerleyen bir çocuk gördü.

Polis ekipleri, karşıdan gelen 17 yaşlarındaki bisikletli çocuğun üzerinde montu, ayağında da çorabının olmadığını fark etti.

Bu sırada polislerden Ramazan Yıldırım, üzerinde bulunan polis montunu çıkartarak çocuğun üzerine giydirdi.

O ANLARIN FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilerek sosyal medya platformunda paylaşıldı.

POLİSE TEŞEKKÜR ETTİLER

Fotoğraflar kısa sürede çok sayıda beğeni görürken, sosyal medya kullanıcıları bu davranışlarından dolayı polis memuru Ramazan Yıldırım’a teşekkür etti.

"AYAĞINDA ÇORABI OLMADIĞINI GÖRÜNCE MONTUMU VERDİM"

Üşüdüğü için montunu çocuğa veren Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Ramazan Yıldırım, görev sırasında çocuğun yanlarına gelerek sığındığını belirtti. Yıldırım, "İlk başta kendini ifade edemedi. Polis aracımızı gösterdi. Sorduğumda adını ve soyadını ibraz edemeyince kendini ifade edemediğini anladım. Telsizle anons geçerek Çocuk Şube Müdürlüğü'nden ekip istedim.

Ayağında terlik vardı ama çorabı yoktu. Üşüdüğünü anladığımda üzerimde bulunan montu çıkartarak ona giydirdim. Ekipler gelene kadar kendisini muhafaza altına aldım. Ekiplerimiz geldiğinde ailesine ulaşıp kendisini teslim etti’’ dedi.

'SENİ POLİSE VERİRİM' ALGISI YANLIŞ

Ebeveynlerin çocuklarını küçük yaşta yaramazlık yaptıklarında ‘Seni polise veririm’ gibi algının yanlış olduğunu söyleyen Yıldırım, "Eğer bu fotoğraftaki kardeşimiz küçüklüğünde korkutulmuş olsaydı, belki gelip bize sığınmazdı. Eğer ailelerimiz çocuklarını polise güven duyulması konusunda yetiştirirse, bir gün çocukların başlarına bir şey geldiğinde en ufak bir şeyde bize sığınırlar." diye konuştu.

#Adana
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