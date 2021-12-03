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Adana'daki kan davası genç babayı hayattan kopardı

Yüreğir ilçesinde motosikletle ilerleyen iki kuzene, 2 kişi ateş yağdırdı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden kuzenlerden birinin, yeni baba olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE 03.12.2021, 17:20
Adana'daki kan davası genç babayı hayattan kopardı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Yusuf Çiftsüren ile kuzeni Abdulsamet Çiftsüren kan davasına kurban gitti.

Çiftsüren kuzenlerin motosiklet ile seyir halinde olduğu sırada, yanlarına yaklaşan motosikletli 2 kişi tabancalarıyla ateş yağdırdı.

Kuzenler, devrilen motosikletin altında kanlar içerisinde sürüklenirken, saldırganlar bölgeden uzaklaştı.

KUZENLER KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara kalp masajı uyguladı.

Ardından hastaneye kaldırılan iki kuzen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'PUSU KURULDU' İDDİASI

Yusuf ve Abdulsamet Çiftsüren’in aileleri, Yeşilbağlar Mahallesi’nde kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı.

Yusuf Çiftsüren’in annesi Muhlise Çiftsüren (53), 3 Eylül’de İsmail Demir’in (37) öldüğü, kardeşi Hüseyin (24) ve ağabeyi İbrahim Demir’in (39) yaralandığı silahlı saldırının intikamını almak isteyen kişiler tarafından oğluna ve yeğenine pusu kurulduğunu öne sürdü.

"BAŞKASI VURDU, İNTİKAMINI BİZDEN ALDILAR"

Demir Ailesi'ne saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini savunan Çiftsüren, “Oğlum işten eve geldi. Maça gidecekti. Yemeğini yedikten sonra telefon geldi. Abdulsamet aramıştı. Tehdit edildiğini söylemiş. Onu almak için fırına gittiğinde pusuya uğramışlar. Başkası vurdu, intikamını bizden aldılar. Zanlılar yakalanmadı. Adalet istiyoruz.” şeklinde konuştu.

"GİDİN SİZİ VURANLARI VURUN"

Yusuf’un ablası Aynur Çiftsüren (25) ise husumetli 2 aileyle yakından ilgilerinin bulunmadığını, Demir Ailesi'ne saldıran ailenin ikinci derece akrabası olduklarını öne sürerek, “Biz ne yaptık? Gidin sizi vuranları vurun.” ifadelerini kullandı.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARI VURDULAR"

Abdulsamet Çiftsüren’in amcasının kızı Kader Demir (33) de “Amcamın oğlu daha 14 yaşındaydı. Öz amca çocukları, daha yakın akrabaları varken bizi, üçüncü şahısları vurdular. Saldırganların bir an önce yakalanmasını istiyoruz.” dedi.

NİKAH KIYMAK İÇİN GÜN SAYIYORDULAR

Yusuf Çiftsüren’in dini nikahla birlikte yaşadığı, 2 aylık kızları İkra’nın annesi olan Hatun B. ise geçen yıl düğün yaptıklarını, eşi ölmeseydi nikah kıymak için 15 Aralık’ta mahkemeye çıkacaklarını anlattı.

"DÜĞÜNÜM OLAN YERDE CENAZE ÇADIRI KURDUM"

Gözü yaşlı eş Hatun B., “2 aylık bebeğimin yetim olmasına sebep olanların cezalandırılmalarını istiyorum. Tam 1 sene önce 1 haftalık gelindim. 1 sene önce burada düğünüm oldu. Düğünüm olan yerde cenaze çadırı kurdum, cenazesini yapıyoruz. Kızım daha babasına doyamadı. Hiç mi acımadılar, nasıl vururlar? Ben ne onları tanırım ne onlar beni tanır, eşimin, kızımın suçu ne? Daha nikah masasına oturamadan elimden aldılar. Olay günü ona yemeğini hazırladım, yedirdim, maça gidecekti çantasını hazırladım. Beresini yıkadım, tam asıyordum ‘vuruldu’ dediler. Daha yeni evden gönderdiğim adam, karşımda yemek yediğim adam nasıl ölür?” ifadelerini kullandı.

#Adana #Yüreğir #kan davası
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