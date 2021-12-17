Adana'daki Kumsal'ın şüpheli ölümü ailesini yasa boğdu

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yaşayan Medet (26) ve Çağla (25) Dağtekin çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Kumsal, 10 Aralık Cuma günü kusma ve ishal rahatsızlığı yaşadı.

Aile, bunun üzerine kızlarını özel bir tıp merkezine götürdü. Burada tedavisi yapılan küçük kız, taburcu edildi.

SERUM TAKILDIKTAN SONRA FENALAŞTI

11 Aralık Cumartesi akşamı tekrar rahatsızlanan Kumsal, yine aynı tıp merkezine götürüldü. Burada iddiaya göre küçük çocuğa serum takıldı. Serumun ardından fenalaşan küçük Kumsal, doktor tarafından taburcu edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Aile eve geldiğinde ise küçük çocuğun morarmaya başladığını ve nefes alış verişinin değiştiğini 12 Aralık Pazar sabahı da evlatlarının hayatını kaybettiğini öne sürdü.

OTOPSİ YAPILDI

Küçük çocuğun ölümü üzerine Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı.

"CANIMIZI YAKTILAR, EVDE VEFAT ETTİ ÇOCUĞUM"

Baba Medet Dağtekin, "Çocuğumda sadece ishal ve kusma vardı. Doktor ağzına bir çubuk kattı ve daha sonra serum yapıldı. Hiçbir şekilde idrar ve kan testi yapılmadı. Serumdan sonra çocuğumun rengi gitti ve mosmor oldu. Doktora ‘Hocam, çocuk ölecek’ dedim ama doktor da ‘Hiçbir şey olmaz’ diyerek taburcu etti. Çocuk sabaha kadar hiç uyumadı ve sabah ben çocuğumun cenazesini aldım. Canımızı yaktılar. Evde vefat etti çocuğum. Buradan giderken hiçbir şeyi yoktu” diye konuştu.

"HASTANEYE GİTTİKTEN SONRA KÖTÜ OLDU"

Öte yandan Dağtekin, özel tıp merkezi sahibinin de kendilerine hak verdiğini ileri sürdü. Anne Çağla Dağtekin ise kızının tıp merkezine gitmeden önce hiçbir rahatsızlığı olmadığını belirterek, "Çocuğum sağlamdı. Hastaneye gittikten sonra kötülendi. Biz yandık, başkaları yanmasın” dedi.

"BAŞKASINA YAPILMASIN, ŞİKAYETÇİYİZ"

Kumsal’ın babaannesi Türkan Dağtekin (57) ise şikayetçi olduklarını anlatarak, "Sabah oğlum telefon açtı ve kızının kötü olduğunu söyledi. Ben de geldim ama bir baktım ki torunum oğlumun kucağında can vermiş. Hiçbir şeyi yoktu. Biz bir şey istemiyoruz, bize yapıldı başkasına yapılmasın. Şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

Minik Kumsal’ın cansız bedeni de Mutlu Mezarlığı’na defnedildi.

Ulaşılan bilgiye göre, özel tıp merkezi yetkilileri, iddiaları kabul etmeyerek kamera kayıtları olduğunu, küçük kızın hastaneden herhangi bir rahatsızlığı olmadan çıktığını söyledi.