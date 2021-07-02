Adana'daki şırdancı esnafından kısıtlamaya davul zurnalı veda

1 Temmuz itibari normalleşmeye geçilmesi ile birlikte tüm yurtta olduğu gibi Kozan'da da uygulanan saat kısıtlaması sona erdi.

MÜŞTERİLER HEM OYNADI, HEM DE YEMEK YEDİ

Kısıtlamanın sona ermesine sevinen şırdan işletmecisi Murat Mercan isimli esnaf, davul zurnayla normalleşme sürecine merhaba dedi. İşletmedeki davul zurna ile birlikte gelen müşteriler hem oynadılar hem de yemek yediler.

iŞLERİN AÇILACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ İFADE ETTİ

Davul zurna eşliğinde müşterini ağırlayan Mercan, tedbirlerin kalkması ile şırdan ve çorba esnafının en çok gece saatlerinde müşterilerini ağırladığını ifade ederek maske ve mesafe tedbirlerine uyarak işlerin açılacağını düşündüklerini ifade etti.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Mercan, "15 aydır zor günler yaşadık. Özellikle şırdan çorba saatleri kısıtlamasında biz 12 den sonra müşteri alamıyorduk. Bizim için 1 Temmuz bizim için iş yerimizin açılması oldu. Çok mutluyuz. Temennimiz rehavete kapılmadan bu hastalığı tamamen silinene kadar meşke mesafeye dikkat ederek normalleşmemiz” dedi.